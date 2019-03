'Kleine openingswinst voor AEX'

In het Verenigd Koninkrijk neemt het Lagerhuis alle opties door die er voor een brexitbeleid zijn. De parlementariërs bekijken onder meer of het land op de valreep moet afzien van de brexit, een nieuw referendum gaat houden, toch de deal van premier Theresa May slikt of een zachtere brexit dan die deal van May probeert te regelen.

Op het Damrak kwam Avantium nog met jaarcijfers. Het chemiebedrijf leed in 2018 een groter verlies, voornamelijk als gevolg van eenmalige lasten in verband met het volledig eigenaar worden van Synvina. Avantium moest 50 miljoen euro aan kosten en afschrijvingen in de cijfers opnemen vanwege het uitkopen van voormalig partner BASF.

Extra opbrengst

Ook IEX Group opende de boeken. De beursgenoteerde aanbieder van beleggersinformatie boekte het voorbije jaar fors meer omzet dankzij extra opbrengsten uit advertenties en abonnementen. Volgens het bedrijf was de groei van de opbrengsten zichtbaar bij alle activiteiten.

Het Noorse telecombedrijf Telenor verkoopt opnieuw een deel van zijn belang in het in Amsterdam genoteerde telecomconcern VEON. Het gaat om 100 miljoen aandelen, goed voor een belang van 5,7 procent. Na de transactie heeft Telenor nog een belang van 9 procent in VEON.

Gezamenlijk bod

De autosector staat ook in het nieuws. De Britse zakenkrant Financial Times meldde dat Renault de gesprekken over een fusie met Nissan weer wil opstarten. Dat moet binnen een jaar gebeuren en is voor de Fransen de eerste stap naar een gezamenlijk bod op Fiat Chrysler, dat onlangs liet weten open te staan voor een samenwerkingsverband of fusie.

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. De AEX-index sloot 0,8 procent hoger op 545,37 punten en de MidKap won 0,9 procent tot 754,12 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,9 procent. Wall Street ging eveneens vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 25.657,73 punten. De brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq stegen 0,7 procent.

De euro was 1,1262 dollar waard, tegen 1,1287 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 59,91 dollar. Brent kostte 0,2 procent meer en werd verhandeld voor 68,11 dollar per vat.