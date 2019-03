Column: AEX beter dan de DAX

Waar liggen de kansen en bedreigingen op beide speelvelden? Zijn er scoringskansen voor de AEX spelers en/of DAX spelers? In mijn column zal ik antwoord geven op deze vragen.

DAX-conditie

Laat ik beginnen met het gastland Duitsland. Daar zie ik op het week speelveld van de DAX index sinds de tweede helft van vorig jaar een dalingstendens, een afzwakkende conditie. Er is immers een proces van lagere toppen en lagere bodems gaande.

In eerste instantie als correctie maar vanaf de 12.500 passage als dalende trend. Een voorlopig dieptepunt is de afdeling naar 10.279 in december vorig jaar, een zware afgang voor de bulls.

Maar zij wisten zich rap te revancheren, een Duitse speler geeft toch nooit op, niet waar? Een rebound tot aan circa 11.750 volgde, een mooie overwinning. Maar de euforie was van korte duur. Inmiddels voeren de beren weer de regie, getuige de rode stand van de swingteller.

Maar de bulls zijn gewaarschuwd en laten zo mogelijk geen tweede blamage toe. Er wordt met hand en tand gestreden om op de hulplijn op 11.300 te bodemen om van daaruit een offensief te plaatsen richting de SMA op 11.900.

Als het lukt om deze krijtstreep te passeren, dan groeit de scoringskans aanzienlijk. Dan biedt het veld ruimte tot 13.000 en hoger. En veel belangrijker, dan loopt Duitsland in de pas met Nederland. Lees maar verder.

AEX-conditie

Als ik met dezelfde marktlens het Nederlandse speelveld bestudeer, en dat moet wel om een eerlijke vergelijking te kunnen maken, dan stel ik vast dat de Nederlandse bulls in de ’winning mood’ zijn. Zij hebben ook last gehad van een flinke tik in december vorig jaar, maar daar zijn zij volledig van hersteld.

Sterker nog, in een kort tijdsbestek wisten ze het verlies om te buigen in een winst, een bijzondere prestatie van de Nederlandse spelers. Na een flinke spurt tot 555 aan toe, werd een korte pauze ingelast. Geen probleem als de spelers maar wel binnen de krijtstrepen blijven bewegen met momenteel 538 als cruciaal kantelpunt onder in het veld.

Het ziet er naar uit dat voldoende bodemstampers actief zijn getuige de witte candle en de swingteller op +1 met de RSI ruim boven de 50-lijn. Op het scorebord prijkt dan ook de stand ’UP’ voor het thuisland, hetgeen een lekker windje in de rug moet zijn.

Het veld wordt geprepareerd, de bulls lopen zich opnieuw warm om hun recente opmars een vervolg te geven. Eerst naar 555, dan door naar 577, zo luidt de spelopdracht voor de spelers.

Positieve vooruitzichten

De oplettende lezer en kijker heeft in de gaten dat de AEX er technisch beter bijstaat dan de DAX. Maar in beleggersland is dat minder interessant. Het gaat er uiteindelijk om dat beide indices goed presteren, dan is er een breed draagvlak voor actieve beleggers om te kunnen scoren.

Welnu, zoals het er nu naar uitziet, kan de conditie van zowel het Duitse als het Nederlandse speelveld aan kracht winnen. Beide velden zijn goed bespeelbaar, vooral voor trendbeleggers, maak daar gebruik van en vergeet de eeuwige sportieve strijd tussen Nederland en Duitsland, succes met scoren!

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.