’Campagneleider Trump kreeg Zweeds witwasgeld’

Sinds SVT in februari berichtte dat Swedbank mogelijk betrokken is bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank, heeft de zaak serieuze vormen aangenomen. De leiding van Swedbank besloot vorige week in samenwerking met betrokken autoriteiten diepgravender onderzoek te doen naar eventuele witwaspraktijken.

Swedbank heeft mogelijk ook de Amerikaanse autoriteiten misleid. SVT kwam onlangs met nieuwe onthullingen. Op basis van gelekte documenten meldde de nieuwszender dat Swedbank zaken deed met meer dan honderd bedrijven die banden onderhielden met Mossack Fonseca. Dat bedrijf vormde de spil in de Panama Papers-affaire. Ook zouden onder meer voormalig Trump-campagneleider Paul Manafort en de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj geld hebben ontvangen dat via Swedbank is witgewassen.

Het verschijnsel witwassen zorgt de laatste tijd voor veel onrust in de financiële wereld. Het Nederlandse ING trof vorig jaar een recordschikking van 775 miljoen euro omdat het beleid tegen witwassen jarenlang tekort was geschoten. Rabobank schikte begin vorig jaar al voor 298 miljoen euro een zaak in de Verenigde Staten. Vorige week kwam aan het licht dat Triodos Bank meer moet doen tegen witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank hierop aangesproken.