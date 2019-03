AEX zakt maar Randstad en financials winnen

De AEX-index noteerde om 10:15 uur 0,2% verlies bij 544,1 punten. De AMX koerste toen 0,9% hoger bij 756,9 punten. Beurzen in heel Europa gingen licht optimistisch van start.

De DAX stond een fractie hoger, maar de CAC-40 en de FTSE 100 noteerden nipt in het rood. De kans is nog steeds aanzienlijk dat het Verenigd Koninkrijk de Europese niet op 12 april verlaat zonder akkoord.

De Duitse tienjaars obligatierente bleef haken bij -0,04%.

De Nikkei zakte na een sterke handelsdag gisteren terug in het rood. Autofondsen krijgen extra aandacht. Wall Street sloot hoger, futures voor de S&P500 stonden eveneens in de plus.

De Financial Times meldde dat Renault de gesprekken over een fusie met Nissan weer wil opstarten.

ECB-voorzitter Draghi sprak tijdens zijn speech in Frankfurt over bestaande en nieuwe risico’s van groeivertraging in de eurozone. De euro bleef vlak tegen de dollar bij $1,1272.

Bij de hoofdfondsen stond telecombedrijf KPN 0,8% hoger. Het neemt stilaan afscheid van zijn kopernetwerk. KPN hield uitzender Randstad en de distributie van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten IMCD achter zich.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield (-3,3%) ging ex-dividend.

Betalingsverwerker Adyen ontmoet nieuwe concurrentie, de Amerikaanse bank Citigroup stapt in zijn markt.

Financials Aegon, ASR verloren licht, terwijl zwaargewicht ING en NN Group in die categorie 0,2% winst boekten.

In de Midkap nauwelijks verliezers. Arcadis ging met ASMI aan kop. Detacheerder Brunel steeg 3% bij de kleinere fondsen.

De omzet van chemiebedrijf Avantium (+3,1%) zakte over afgelopen jaar dieper in het rood. KBC voorziet een nieuwe productielijn.

IEX Group, aanbieder van beleggersinformatie, meldde over 2018 meer omzet dankzij extra opbrengsten uit advertenties en abonnementen.

Noors telecombedrijf Telenor verkocht 100 miljoen aandelen in het genoteerde Veon (-2,8%) samen 5,7%. Na de transactie heeft Telenor nog een belang van 9 procent in VEON.

