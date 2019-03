Banken duwen AEX in het groen

De AEX-index noteerde rond kwart voor twee 0,2% winst bij een stand van 546,17 punten. De AMX koerste toen echter 0,4% hoger bij 757,02 punten.

De Duitse DAX veerde ook op naar een plus van 0,1%. Commerzbank, bezig met een fusie met Deutsche Bank, voorziet lichte winst. De Franse CAC-40 koerste 0,6% hoger, terwijl de FTSE100 nog 0,1% kwijtraakte.

In de middag kwam het nieuws naar buiten dat Labour vanavond zijn steun zal gaan geven aan de optie tot een tweede referendum over de Brexit. De kans is nog steeds aanzienlijk dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 12 april zonder akkoord verlaat. Bloomberg turft onder Britse politici steeds meer steun voor de Brexit-deal van May, die twee keer eerder niet door het parlement kwam. Zijzelf zou moeten opstappen. Brussel is volgens The Guardian bereid tot uitstel tot 31 maart 2020. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat de onzekerheid rond de Brexit boven de markt blijft hangen. Hij wijst er op dat een no-deal Brexit nog op tafel ligt, maar dat een zogeheten Noors model ook nog een optie is.

Na het zeer sterke eerste kwartaal voorziet van Zeijl dat er nog iets meer voor de aandelenkoersen in het verschiet kan liggen. „Alles zat mee voor de aandelenmarkten die enorm hebben geprofiteerd van onder meer de gewijzigde houding bij de Federal Reserve en de gekelderde obligatierentes.”

ECB-voorzitter Draghi sprak tijdens zijn speech in Frankfurt over bestaande en nieuwe risico’s van groeivertraging in de eurozone. Die terugval is tijdelijk en hoeft niet tot een stevige recessie te leiden, stelde hij.

ABN stevig aan kop

Bij de hoofdfondsen verstevigde ABN Amro de kopositie met een winst van 3,6% geholpen door de positievere vooruitzichten van de Duitse branchegenoot Commerzbank. ING werd in reactie 2,5% meer waard. NN group kon 1,8% bijschrijven.

Uitzender Randstad kreeg er 0,4% bij. Unilever ging van winst naar een verlies van 0,4% na de bekendmaking Garancia, leverancier in premium gezichtsverzorgingsmiddelen in handen te hebben gekregen.

KPN maakte een pas op de plaats. Het telecombedrijf neemt stilaan afscheid van zijn kopernetwerk.

Unibail Rodamco Westfield ging €5,40 ex-dividend, zonder dat effect koerste het vastgoedfonds 0,5% lager.

Betalingsverwerker Adyen (-0,5%) kreeg nog meer concurrentie: de Amerikaanse bank Citigroup stapt met soortgelijke diensten in zijn markt.

In de Midkap nauwelijks verliezers. Air France KLM pakte de koppositie met een plus van 1,8%. Voor BAM hadden beleggers 1,6% meer over. Detacheerder Brunel steeg 3% bij de kleinere fondsen.

De omzet van chemiebedrijf Avantium (+3,5%) zakte over afgelopen jaar dieper in het rood. KBC voorziet een nieuwe productielijn.

