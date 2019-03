Goede sfeer banken houdt terugval AEX zeer beperkt

De AEX-index eindigde fractioneel lager bij een stand van 545,14 na wisselend op verlies en winst te hebben gestaan. De AMX koerste 0,3% lager naar 752,19 punten.

De Duitse DAX maat een pas op de plaats. Commerzbank, bezig met een fusie met Deutsche Bank, voorziet lichte winst. De Franse CAC-40 zakte 0,1%, terwijl de FTSE100 bijna onveranderd sloot.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, werd de terughoudendheid bij beleggers in de hand gewerkt door de verdere neergang van de obligatierentes in Europa in reactie op de aanhoudende recessievrees. Hij wijst er op dat de opgewektheid onder de bankensector een steun legde onder de markt na de toezegging van ECB-president Draghi om de bijwerkingen van de negatieve rente voor banken in de eurozone tegen te willen gaan.

Verder is het vooral uitkijken naar de verdere ontwikkelingen rond de Brexit. Schutte benadrukt dat er ook na vanavond er nog steeds onzekerheid zal blijven bestaan doordat premier May de uitkomsten in het Britse parlement naast zich neer kan leggen.

Na het zeer goed verlopen eerste kwartaal houdt Schutte een slag om de arm over een verdere opmars van de aandelenmarkten. „Er zal scherp worden gelet op de komende macrocijfers vooral uit China en Europa die meer duidelijkheid moeten geven of er sprake is van een stabilisatie of dat er toch een economische afkoeling aan zit te komen.”

ABN stevig aan kop

Bij de hoofdfondsen had ABN Amro de kopositie stevig in handen met een koerssprong van 3,6% geholpen door de positievere vooruitzichten van de Duitse branchegenoot Commerzbank, maar vooral door de voorgenomen opsteker van Draghi. ING werd in reactie 2,5% meer waard. Verzekeraar NN Group klom naar een winst van 0,8%.

Uitzender Randstad kreeg er 0,5% bij. Unilever ging van winst naar een verlies van 0,2% na de bekendmaking Garancia, leverancier in premium gezichtsverzorgingsmiddelen in handen te hebben gekregen.

KPN daalde 0,1%. Het telecombedrijf neemt stilaan afscheid van zijn kopernetwerk.

Unibail Rodamco Westfield ging €5,40 ex-dividend, zonder dat effect dikte het vastgoedfonds 0,2% aan.

Betalingsverwerker Adyen (-0,8%) krijgt nog meer concurrentie: de Amerikaanse bank Citigroup stapt met soortgelijke diensten in zijn markt.

Galapagos vervolgde de weg omlaag en moest nog eens 3% afstaan. RD Shell zag 0,4% van de koers verdampen. ASML raakte 1,6% kwijt.

In de Midkap nam het aantal dalers toe. Air France KLM pluste 2,4%. Voor BAM hadden beleggers 1,5% meer over. Detacheerder Brunel steeg 2,1% bij de kleinere fondsen.

De omzet van chemiebedrijf Avantium (+3,5%) zakte over afgelopen jaar dieper in het rood. KBC voorziet een nieuwe productielijn.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.