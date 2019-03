Verlies AEX loopt op, ABN houdt winst

De AEX-index noteerde om 11 uur 0,4% verlies bij 543,1 punten. De AMX koerste toen echter 0,5% hoger bij 758,1 punten.

De Duitse DAX stond 0,4% lager. Commerzbank, bezig met een fusie met Deutsche Bank, voorziet lichte winst. De Franse CAC-40 en de FTSE 100 gingen mee terug.

De kans is nog steeds aanzienlijk dat het Verenigd Koninkrijk de Europese niet op 12 april verlaat zonder akkoord. Bloomberg turft onder Britse politici steeds meer steun voor de Brexit-deal van May, die twee keer eerder niet door het parlement kwam. Zijzelf zou moeten opstappen. Brussel is volgens The Guardian bereid tot uitstel tot 31 maart 2020.

Het Britse pond zakte even weg, maar rustte richting het debat vandaag lichtrood bij €1,1710.

De Duitse tienjaars obligatierente, veilige haven voor beleggers, bleef haken bij -0,04%.

De Nikkei zakte na een sterke handelsdag gisteren terug in het rood. Wall Street sloot 0,5% hoger, futures voor de S&P500 staan in de plus.

De Financial Times meldde dat Renault de gesprekken over een fusie met Nissan weer wil opstarten.

ECB-voorzitter Draghi sprak tijdens zijn speech in Frankfurt over bestaande en nieuwe risico’s van groeivertraging in de eurozone. Die terugval is tijdelijk en hoeft niet tot een stevige recessie te leiden, stelde hij.

De euro bleef na een uitschieter vlak tegen de dollar bij $1,1272.

ABN aan kop

Bij de hoofdfondsen leidt ABN Amro (+1,4%). ING en NN volgden in het spoor.

Uitzender Randstad (+0,7%) was al positief ontvangen. Unilever ging van winst naar verlies. Rond elf uur meldde het de overname van Garancia, leverancier in premium gezichtsverzorgingsmiddelen.

Telecombedrijf KPN ging na openingswinst 0,2% lager. Het neemt stilaan afscheid van zijn kopernetwerk.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield (-3,3%) ging €5,40 ex-dividend, zonder dat effect rond 0,4% in het groen.

Betalingsverwerker Adyen (-1,4%) kreeg nog meer concurrentie: de Amerikaanse bank Citigroup stapt met soortgelijke diensten in zijn markt.

In de Midkap nauwelijks verliezers. Arcadis ging met ASMI aan kop. Detacheerder Brunel steeg 3% bij de kleinere fondsen.

De omzet van chemiebedrijf Avantium (+6,1%) zakte over afgelopen jaar dieper in het rood. KBC voorziet een nieuwe productielijn.

IEX Group, aanbieder van beleggersinformatie, meldde over 2018 meer omzet dankzij extra opbrengsten uit advertenties en abonnementen.

Noors telecombedrijf Telenor verkocht 100 miljoen aandelen in het genoteerde Veon (-5,8%). Na de transactie heeft Telenor nog een belang van 9% in VEON.

