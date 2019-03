Live: OM eist celstraf voor Planet-man Frackers

Verslaggever Bart Mos doet vanuit de rechtbank Amsterdam via Twitter LIVE-verslag van de rechtszaak.

Volgens het OM heeft Frackers (50) zeven jaar geleden bij het ministerie onder valse voorwendselen €2,3 miljoen startup-steun losgepulkt en laten uitkeren aan zijn investeringsfonds Three Circles Ventures (TCV). Daarnaast wordt hij beschuldigd van het witwassen van €375.000.

De bewuste achtergestelde lening van EZ werd destijds de ’technopartner-regeling’ genoemd en liep via Agentschap NL. De lening was bedoeld voor start-ups die door de toenmalige crisis nergens anders financiering konden vinden.

De overheidslening zou pas afgelost hoeven worden zodra de start-ups geld gingen verdienen.

EZ voelt zich misleid door Frackers

Volgens ingewijden voelde EZ zich misleid door Frackers en z’n zakenpartner bij het toekennen van de start-upsteun, waarna het ministerie tot aangifte besloot.

De misleiding zou er uit bestaan dat Frackers op papier deed voorkomen dat hij via zijn investeringsfonds ook eigen middelen inbracht in de diverse start-ups, waaronder het glasvezelbedrijf Fieber van Marc V., maar deze investeringen in werkelijkheid niet deed.

De inbreng van eigen middelen was destijds een voorwaarde van het ministerie om überhaupt in aanmerking te komen voor de toenmalige lening van €2,3 miljoen, die pas afgelost hoefde te worden als de betrokken startups dividend zouden gaan uitbetalen.

Volgens bronnen bij EZ werden die vereiste eigen middelen nooit daadwerkelijk ingebracht. „Ze werden direct na de storting opgenomen en weer voor een andere start-up gebruikt, om daarmee een nieuwe EZ-lening in de wacht te slepen”, aldus een ingewijde.

Hoewel Frackers momenteel niks over de zaak kwijt wil, zei hij in 2014 na de beslaglegging van EZ op zijn investeringsfonds in verband met hetzelfde dispuut van mening te zijn niets fouts te hebben gedaan: „Ik heb absoluut aan alle voorwaarden en verplichtingen voldaan.”

Ook medeverdachte Marc V. wilde afgelopen dagen niet reageren op vragen over de beschuldigingen aan zijn adres.