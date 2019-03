Weer verlies voor Lloyd's of London

Het verlies bedroeg 1 miljard pond, omgerekend een kleine 1,2 miljard euro. Dat is evenwel de helft minder dan in 2017. Het rendement op investeringen kwam uit op 500 miljoen pond. dat was in 2017 nog 1,8 miljard pond.

Topman John Neal liet verder weten dat Lloyd's ,,vast van plan'' is een einde te maken aan intimidatie op de werkvloer. Vorige week berichtte persbureau Bloomberg dat de bedrijfscultuur bij LLoyd's ernstig verziekt is en dat er stelselmatig sprake is van intimidatie, van ongepaste opmerkingen tot aanranding.