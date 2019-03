Draghi: op koers voor voldoende inflatie

De Italiaan put zijn hoop uit de Europese arbeidsmarkt, waar de lonen door de enorme krapte beginnen te stijgen. Die loonstijging zou op haar beurt de prijzen moeten opstuwen, redeneert Draghi. De onzekerheid rond de Europese economie is de laatste maanden toegenomen, onder meer vanwege mindere cijfers uit Duitsland. Maandag kwamen uit de grootste Europese economie dan wel weer goede signalen over het producentenvertrouwen.

Een mindere periode is niet per se een voorbode voor een serieuze terugval, stelt Draghi. „Maar de risico’s zijn de laatste maanden gegroeid en de onzekerheid blijft hoog.”

Tijdens zijn toespraak ging de centralebankbaas ook in op de gevolgen van de negatieve rente die het ECB-bestuur sinds 2014 hanteert. Banken klagen dat hun winsten lijden onder de 0,4% ’strafrente’ die Frankfurt rekent. „Als het nodig is, moeten we nadenken over mogelijke maatregelen die de positieve gevolgen van de negatieve rente kunnen behouden, en de bijwerkingen kunnen wegwerken”, aldus Draghi, die daar wel aan toevoegde dat „lagere winsten bij banken geen noodzakelijk gevolg zijn van negatieve rente”.

Tijdens de speech van Draghi zakte de AEX-index heel licht weg. Ook de euro reageerde, na een uitschieter naar beneden, nauwelijks op de toespraak van de ECB-president.