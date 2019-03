Misleidende advertenties doorschakeldiensten aangepakt

Wie bijvoorbeeld het UWV of de Belastingdienst wil bellen, gaat vaak via Google op zoek naar het telefoonnummer. Dan kom je in veel gevallen terecht bij een doorschakeldienst. Je wordt dan verbonden met de dienst die je eigenlijk wilde bereiken, maar betaalt wel extra.

In de wacht

Doorschakeldiensten zijn niet verboden, maar moeten wel heel duidelijk maken dat zij niet desbetreffende instantie zijn en dat de consument meer moet betalen, waarschuwt de ACM. Begin dit jaar haalde de dienst al twee misleidende diensten uit de lucht. Die lieten bellers onnodig lang (tegen betaling) in de wacht staan.

Bekijk ook: ACM haalt dubieuze doorschakelnummers uit de lucht

„De ACM ontvangt veel klachten van consumenten die via zo’n dienst gebeld bleken te hebben, terwijl ze dachten rechtstreeks contact te hebben met de instantie die ze wilden bereiken. Dat is natuurlijk schadelijk voor de beller, want die is duurder uit. Maar ook de gebelde instanties geven ons aan hier last van te hebben”, zegt Henk Don, bestuurslid van de ACM.

Misleiding

Don: „We gaan er scherper op toezien dat doorschakeldiensten in hun advertenties voldoende duidelijk maken dat je van een betaalde dienst gebruiktmaakt en niet rechtstreeks naar een instantie belt. Op die manier beschermen we mensen tegen misleiding bij het gebruik van doorschakeldiensten.”

Aanbieders riskeren een boete van €900.000. De ACM raadt consumenten ook aan zelf alert te zijn: vergelijk verschillende zoekresultaten en zoek naar een gratis nummer om te bellen.