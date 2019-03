Commerzbank voorziet hogere winst

In het verslag rept Commerzbank van aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. De huidige lage rentestanden blijven, net als intensieve competitie in de sector, drukken op de winstgevendheid van de bank.

Commerzbank-baas Martin Zielke worstelt al tijden met het terug op niveau krijgen van de marges. Vorige maand liet de bank nog de meeste van zijn financiële doelen varen. Eerder prognoses waren volgens Zielke te optimistisch. In het jaarverslag rept Commerzbank nu evengoed van winst en omzetgroei, ook omdat het de kosten verder omlaag zal brengen.

Zielke was in 2018 goed voor een beloning van bijna 2 miljoen euro. Dat was zowat een derde minder dan een jaar eerder. Het bestuur van Commerzbank als geheel moest het met bijna een kwart minder inkomen doen.