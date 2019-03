Medische innovaties verbeteren

V.l.n.r. Medcore-oprichters Tim Bruines, Hein Zijlstra en Diederik Rasenberg Ⓒ EIGEN FOTO

DELFT - In de gezondheidszorg zijn computers niet meer weg te denken. Ze staan echter veelal in dienst van het ziekenhuissysteem en niet van de artsen. De Delftse start-up MedCore wil daar verandering in brengen.