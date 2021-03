’Wachttijd voor fiets loopt op tot half jaar’

Sommige fietsonderdelen laten meer dan een jaar op zich wachten. Ⓒ Hermien Lam

Amsterdam - Accell is met een omzetgroei van 17% tot €1,3 miljard in het afgelopen jaar goed op weg om zijn doelstellingen voor 2022 te halen, ondanks dat het bedrijf minder fietsen heeft verkocht. „Als er geen tekort aan componenten zou zijn geweest, dan had ik nog wel 10 tot 20% meer fietsen kunnen verkopen”, zegt ceo Ton Anbeek.