’Stichting Derdengelden’ verdwijnt van rekeningafschrift

Buckaroo sluit zich daarmee aan bij Rabobank, dat onlangs deze stap al nam, en reageert daarmee op een oproep van de Consumentenbond. Die vroeg bedrijven om op te houden met rare namen op rekeningoverzichten, waardoor het mensen veel moeite kost waar ze het geld eigenlijk aan uit hebben gegeven.

Bij Buckaroo, dat onder meer de betalingen afhandelt voor Tele2, Videoland, Kamernet en de Nederlandse Loterij, stond altijd op het afschrift ’Buckaroo Stichting Derdengelden’. Dat wordt vanaf nu de naam van de partij waar je aan betaalt, gevolgd door ’by Buckaroo’.

Daarmee wil Buckaroo zichzelf ook nadrukkelijker profileren als de verwerker van betalingen in plaats van uit te stralen de verkoper zelf te zijn. „Wij verwerken de betaling voor veel webwinkels en corporates, maar mensen kopen niet bij ons. Daar is nog vaak verwarring over als consumenten onze naam op hun rekeningoverzicht zien staan. Met de nieuwe tenaamstelling willen we eventuele onduidelijkheid wegnemen”, zegt Maurits Dekker, cco van Buckaroo.