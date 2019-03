Unilever doet Franse overname

Garancia werd vijftien jaar geleden opgericht door Savéria Coste, een apotheker. Zij is nog altijd de hoogste baas bij het bedrijf, dat zijn producten verkoopt via de Franse pharmacies – bekend van de grote groene kruizen – en in een klein aantal ’gewone’ winkels. Het bekendste product van het bedrijf is de ’Pschitt Magique’, dat belooft ’de hele huid binnen dertig seconden te vernieuwen’.

De overname moet in het tweede kwartaal worden afgerond, het verkoopbedrag wordt stilgehouden. Het aandeel Unilever zakt op de bekendmaking van de deal.