Criminelen wisten vorig jaar miljoenen binnen te halen via phishing. Ⓒ Symantec

Amsterdam - Steeds meer mensen raken geld kwijt door phishing via e-mail of internet, meldt de Betaalvereniging Nederland. Was de buit in 2017 iets meer dan een miljoen, vorig jaar was het al bijna €4 miljoen. Voorkom dat u slachtoffer wordt. Vijf tips.