Chocolademelk goedgekeurd, wel overdosis suiker

Bureau Questionmark, dat de duurzaamheid van producten onderzoekt, vergeleek negentien soorten chocolademelk. Daarbij werd gekeken of het drankje was gecertificeerd en welk suikergehalte het bevatte.

Bovenaan eindigde de eigen merk chocolademelk ’classic’ van Albert Heijn met het UTZ-certificaat en slechts 7,5 gram suiker per liter erin. Het ligt in de schappen voor €0,81. Ook goed scoorde de tweemaal zo dure Chocomel Dark.

Tony Chocolonely

Tony Chocolonely, het Nederlandse merk dat zich voorstaat op zijn duurzaamheid, wordt door de onderzoekers geprezen omdat het bedrijf zelf ook zegt te investeren in arbeidsomstandigheden van plantagewerkers. Op de gezondheid van consumenten let Tony echter minder goed: het suikergehalte ligt hoog met 12,1 gram. Daarom staat deze chocomelk op plaats 14 in de lijst.

Zonder keurmerk

Drie merken gebruikten ongecertificeerde cacao, hoewel in diverse productielanden zoals Ghana en Ivoorkust veel mis gaat op het gebied van arbeidsomstandigheden en kinderarbeid.

Questionmark signaleerde onder meer BonOmel van het bekende FrieslandCampina (dat ook Chocomel maakt). Per liter betaalt men voor deze kleinverpakkingen €1,24 bij Jumbo.

Het keurmerkloze Choco!Choco, waarvoor notabene de ’kinderband’ K3 reclame maakte, ligt voor €0,99 bij Jan Linders en in kleinverpakking bij Albert Heijn voor €1,80 per liter. De derde keurmerkloze chocolademelk van het Belgische Inex kost omgerekend per liter €1,36.