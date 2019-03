'SBM te happig op Petrobras-project'

Amsterdam - Oliedienstverlener SBM Offshore is mogelijk iets te happig op opdrachten voor het Braziliaanse Petrobras. Analisten van ING wijzen op de mogelijk te lage prijs voor het project Mero-2, waar SBM de aanbesteding van zou hebben gewonnen. De bank wijst op een bericht in Upstream Online over de gunning van de opdracht. SBM heeft dit nog niet bevestigd.