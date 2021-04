Er is ruim €40 miljoen ’zoek’ aan geld bij de Dr-t Groep. Ⓒ Foto EPA

Amsterdam - De potentiële kopers van reisgigant D-reizen hebben maandagavond hun biedingen moeten in leveren bij de curatoren. Er is interesse uit de reiswereld voor de boedel of delen ervan, waaronder Prijsvrij. Die wordt de meeste kansen toegedicht.