’Michiel Frackers gebruikte de staat als pinautomaat’

Internetondernemer Michiel Frackers in betere tijden. Ⓒ Frank de Ruiter

Internetondernemer Michiel Frackers heeft €2,3 miljoen aan gemeenschapsgeld gebruikt om privéschulden af te lossen, in plaats van die te investeren in startende technologiebedrijven, waarvoor het geld bedoeld was. „De staat is op grove wijze misbruikt als pinautomaat om er vervolgens van te feesten, een persoonlijk faillissement te voorkomen en er verder goed van te leven”, aldus de officier van justitie tijdens de rechtszaak tegen Frackers en zijn zakenpartner Marc V.