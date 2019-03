Zorgen om overschot aan staalfabrieken

Volgens de denktank zal de wereldwijde vraag naar staal de komende jaren veel minder hard toenemen dan voorheen, onder meer door handelsspanningen en een vertraging van de economische groei. Toch staan er nog veel nieuwe staalfabrieken op de rol. Als die eenmaal gaan draaien, groeit de productiecapaciteit tussen 2019 en 2021 naar verwachting met 4 tot 5 procent. Dat is volgens de OESO veel meer dan de vraag rechtvaardigt.

Zo'n overschot aan productiecapaciteit is nadelig, omdat het de prijzen en winstmarges onder druk zet. In tijden van economische neergang kan een te groot aanbod bovendien leiden tot prijsdumping, waardoor banen verloren kunnen gaan of staalbedrijven zelfs het loodje leggen. De OESO roept daarom op tot maatregelen die de overschotten moeten tegengaan. Zo zouden bepaalde landen moeten stoppen met het subsidiëren van de eigen staalsector.