'Kleine uitslagen bij opening Wall Street'

De tienjaarsrente zakte eind vorige week onder de rente op obligaties van drie maanden. Dit was sinds 2007 niet meer gebeurd. Volgens kenners zou het een indicator kunnen zijn dat er over een jaar of twee een recessie aankomt.

Southwest Airlines ging in de voorbeurshandel omlaag. De luchtvaartmaatschappij verwacht minder groei dan waar zij eerder op rekende. Onder meer de problematiek met Boeing 737 MAX 8-toestellen, die vanwege veiligheidskwesties aan de grond moeten blijven, zetten een rem op de prestaties. Ook ongunstig weer zit de maatschappij dwars, net als de shutdown van de Amerikaanse overheid.

Belangstelling

Het Amerikaanse ministerie van Transport stelt ondertussen een speciale commissie in die gaat onderzoeken hoe nieuw ontworpen vliegtuigen zijn gecertificeerd. Dat besluit volgt op de twee fatale vliegtuigongevallen met Boeing 737 MAX 8-toestellen sinds oktober.

Tesla staat eveneens in de belangstelling. De nieuwe voorzitter van de autobouwer Robyn Denholm heeft het omstreden twittergedrag van topman Elon Musk verdedigd. ,,Twitter is tegenwoordig onderdeel van de dagelijkse bezigheden van vele zakenmensen'', liet Denholm in een interview in Sydney weten. ,,In mijn optiek gebruikt hij het verstandig.''

Hypotheekrente

Huizenbouwers Lennar en KB Home zijn met resultaten naar buiten gekomen. Beide ondernemingen profiteren van de dalende hypotheekrente. Er was ook overnamenieuws. De Amerikaanse zorgverzekeraar Centene telt 17,3 miljard dollar neer voor branchegenoot WellCare.

De aandacht blijft daarnaast uitgaan naar de brexitperikelen en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. In het Verenigd Koninkrijk neemt het Lagerhuis alle opties door die er voor een brexitbeleid zijn. De VS en China houden deze week weer een nieuwe ronde onderhandelingen over een mogelijk akkoord tussen de twee landen.

Op macro-economisch vlak worden daarnaast nog cijfers verwerkt over het tekort op de Amerikaanse handelsbalans. Dat is in januari afgenomen ten opzichte van een maand eerder.