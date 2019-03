United Breweries is bekend van het biermerk Kingfisher. Het is niet duidelijk hoe groot het belang van Heineken nu is in United Breweries. Eind 2018 had Heineken zo’n 6,5 procent van de Indiase brouwer in handen.

