ABN-strateeg: Vrees snelle recessie voorbij

Dat meldt de private bank woensdag in een toelichting aan klanten.

Het gaat bij de uitbreiding om Europese zogeheten covered bonds, obligaties met een onderpand zoals hypotheken.

Daarnaast bouwt de bank haar positie in de Amerikaanse, door hypotheekportefeuilles gedekte obligaties af, de zogeheten mortgage-backed securities.

Strateeg Ralph Wessels: minder kans op een recessie. Ⓒ FOTO ABN AMRO

De Europese gedekte obligaties zijn volgens beleggingsstrateeg Ralph Wessels van de private bank vanwege de spreads van momenteel ongeveer zestig basispunten een goed alternatief staatsobligaties in Europa geworden. De uitgegeven staatsschulden bieden een negatief rendement.

Ralph Wessels: „De afgelopen maanden hebben we gezien dat de economische omstandigheden voor de mortgage-backed securities zijn verslechterd. Bovendien verwachten we een afnemende vraag, omdat veel professionele beleggers al omvangrijke posities in dit obligatiesegment hebben.”

"Angst neemt af dat de economie later dit jaar in recessie belandt"

„Ondanks de groeivertraging en de bijgestelde vooruitzichten voor de bedrijfswinsten, blijft het sentiment op de aandelenmarkten positief”, stelt Wessels over het grote belang in aandelen van ABN Amro.

Dat optimisme komt vooral omdat de belangrijke centrale banken ECB en de Amerikaanse Federal Reserve afgelopen weken meldden dit jaar geen renteverhogingen meer door te voeren.

„De angst neemt af dat de economie later dit jaar in een recessie belandt”, stelt de econoom.

Bank kiest goud, dollar verzwakt

Dat de rentecurve in de VS afgelopen week invers is geworden, en de korte rente hoger is dan lange rente, is een klassieke start van een mogelijk naderende recessie, erkent hij. „Maar we gaan ervan uit dat een recessie voorlopig wordt uitgesteld.”

Bekijk ook: Aandelen VS op eerste plaats bij ABN Amro MeesPierson

Bij andere beleggingen houdt ABN de voorkeur voor grondstoffen. De bank heeft goud gekocht, „vanwege de verwachte positieve ontwikkeling van de goudprijs in 2019”, aldus Wessels.

Dit is onder meer ingegeven door de verwachting dat de Chinese yuan sterker wordt. Een sterkere yuan duidt op een groter vertrouwen in de Chinese economie en China is volgens de bank een belangrijke afnemer van goud.

Minstens zo belangrijk is de inschatting dat de Amerikaanse dollar verzwakt, de klassieke vijand van de goudprijs.

Bekijk ook: ABN ziet lagere bedrijfswinsten