China zit ook chipmaker Infineon dwars

Infineon meldde in een toelichting dat de vooruitzichten op sommige van zijn eindmarkten troebel zijn. De autoverkopen in China vielen in februari nog lager uit dan waar door kenners op werd gerekend. Voor het hele jaar rekent Infineon nu op 5,3 procent omzetgroei tot een bedrag van 8 miljard euro. Eerder rekende het bedrijf op een verkoopplus van 9 procent.

Techreus Apple schudde onlangs al de markt voor chipmakers op met zijn mindere prestaties en vooruitzichten, terwijl de aanhoudende handelsvete tussen China en de VS de chipsector als geheel ook geen goed doet. Infineon wordt onder meer gezien als een directe concurrent van de het Nederlandse NXP Semiconductors.