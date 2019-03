’Saoedische oliereus voor $70 miljard in petrochemie’

Die stap van het oliebedrijf van Saoedi-Arabië meldt persbureau Bloomberg woensdagmiddag op gezag van betrokkenen bij de overeenkomst.

Het controlerende 70% belang dat Saudi Aramco neemt in Basic zou een waarde van $70 miljard vertegenwoordigen. Het bedrijf heeft 35.000 werknemers in dienst.

Alternatief

Aramco werkt aan een beursnotering van 5% van zijn aandelen, maar heeft die uitgesteld. De markt vermoedt omdat het concern nog te weinig waarde heeft.

Dezelfde deal is vorig jaar voorgesteld nadat het plan voor de notering in Ryiad in de ijskast werd gezet.

Saoedi-Arabië heeft eerder een groot investeringsprogramma aangekondigd om minder afhankelijk van ruwe olie te worden.

