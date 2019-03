Banken in trek op beurzen na woorden Draghi

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,2 procent hoger op 546,33 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 758,31 punten. Parijs en Frankfurt wonnen 0,3 procent.

Londen klom 0,1 procent. Het Lagerhuis buigt zich over alle opties voor de brexit. De parlementariërs bekijken onder meer of het Verenigd Koninkrijk op de valreep moet afzien van de brexit, een nieuw referendum gaat houden of toch de deal van premier Theresa May moet accepteren.

Banken omhoog

In de AEX werd de kopgroep gevormd door ABN AMRO en ING met plussen tot 4,2 procent. In Frankfurt gingen Deutsche Bank en Commerzbank tot 6 procent omhoog, terwijl in Parijs Société Générale, Crédit Agricole en BNP Paribas tot 4,3 procent stegen. UniCredit won 4 procent in Milaan en Banco Santander klom 2,8 procent in Madrid.

Op de lokale markt vielen de resultaten van chemiebedrijf Avantium (plus 4,6 procent) in de smaak. Telecomconcern VEON daalde 5,7 procent. Het Noorse telecombedrijf Telenor verkoopt opnieuw een deel van zijn belang in VEON.

Witwasschandaal

In Parijs won Renault 3,3 procent. Volgens zakenkrant Financial Times wil de Franse automaker de fusiegesprekken met Nissan weer opstarten. Dat moet binnen een jaar gebeuren en is voor de Fransen de eerste stap naar een gezamenlijk bod op Fiat Chrysler (plus 2,7 procent), dat onlangs liet weten open te staan voor een samenwerkingsverband of fusie.

In Stockholm zakte Swedbank 10 procent. De bank, die is verwikkeld in een witwasschandaal, zou naar verluidt belangrijke informatie hebben achtergehouden voor de Amerikaanse autoriteiten. Chipbedrijf Infineon verloor 3,8 procent in Frankfurt na een verlaging van de prognoses.

De euro was 1,1252 dollar waard, tegen 1,1287 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 59,83 dollar. Brent steeg 0,2 procent tot 68,20 dollar per vat.