Ontslagen: medewerkster brillenzaak niet bijna blind

Opa en oma weten namelijk nergens van en vertellen dat hun kleindochter gewoon autorijdt. De brillenzaak huurt vervolgens een bedrijfsrechercheur in, die de vrouw schaduwt. De rechercheur ziet haar de hond uitlaten en stelt vast dat de vrouw in een rechte lijn kan lopen, de hond is duidelijk geen geleidehond.

Strompelen

De vrouw wordt een aantal keer uitgenodigd op haar werk voor een toelichting. Ze laat zich beide keren ondersteunen door een vriend of vriendin en strompelt langzaam de winkel in en uit, maar buiten het zicht van de brillenzaak laat ze hen los en beent ze in stevige pas alleen verder, door het drukke verkeer. Ook stapt ze alleen achter het stuur van haar auto. De rechercheur besluit haar te filmen.

Dat is voor het bedrijf reden genoeg de vrouw op staande voet te ontslaan. Ze heeft het bedrijf doelbewust voorgelogen en financiële schade berokkend. Ze beweert echter goede en slechte dagen te hebben en vecht het ontslag aan bij de rechtbank van Maastricht. Die vindt haar verhaal echter ook niet geloofwaardig.

Het ontslag van de vrouw blijft staan, ook moet ze ontvangen salaris en vakantiegeld terugbetalen. Een meevallertje heeft ze echter wel: de brillenzaak wilde ruim achtduizend euro voor de bedrijfsrechercheur op haar verhalen, maar de rechter vindt deze kosten onvoldoende gespecificeerd en brengt dit bedrag terug naar €2500.

