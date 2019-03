'Megadeal Saudi Aramco en Sabic in de maak'

Aramco neemt het belang in Sabic over van het Saudische staatsinvesteringsfonds Public Investment Fund (PIF). Bronnen hadden eerder al aan persbureau Bloomberg gemeld dat er een deal aan zat te komen. Daarbij werd gesproken over een bedrag van 70 miljard dollar. Er zou maanden zijn onderhandeld over de transactie.

Het is de grootste overnamedeal in het Midden-Oosten ooit. De resterende 30 procent van Sabic wordt verhandeld op de aandelenbeurs van Saudi-Arabië. Aramco heeft aangegeven deze aandelen niet te willen kopen.

Beursgang

Sabic is wereldwijd actief in meer dan vijftig landen, waaronder Nederland, en telt ruim 35.000 werknemers. Het Europese hoofdkantoor van Sabic staat in Sittard, met een grote productielocatie op industrieterrein Chemelot.

Met de meerderheidsdeelneming in Sabic verbreedt Aramco zijn activiteiten van de winning van olie en gas naar petrochemische producten zoals plastics, chemicaliën en kunstmest. Volgens Aramco ontstaan door de deal ,,nieuwe mogelijkheden in de snel groeiende petrochemische sector''.

Aramco werkt momenteel aan een beursgang waarbij het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië gewaardeerd moet worden op ongeveer 2000 miljard dollar. Aramco is 's werelds grootste olieproducent. De komende tien jaar wil het concern 500 miljard dollar investeren, voor een groot deel in raffinaderijen en chemische fabrieken.