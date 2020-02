’Bescherming Nederlandse telecom schiet door’

Zij zegt de overheid volledig te steunen om de telefonie- en internetnetwerken wil beschermen. Maar Nederland moet wel een open economie blijven, stelt VNO-NCW, omdat buitenlandse bedrijven bedrijven hebben geholpen netwerken op te bouwen. De nieuwe ingrepen die de overnames straks beperken „staan daarmee op gespannen voet.”

De politiek discussieert momenteel over het wetsvoorstel Ongewenste Zeggenschap Telecommunicatie, na discussie over de invloed van het Chinese bedrijf Huawei en ZTE. Huawei is het grootste netwerkbedrijf en werkt al samen met veel Nederlandse aanbieders van telecomdiensten.

Spionage

De Verenigde Staten beschuldigen Huawei ervan spionage mogelijk te maken voor China, doordat het schakelingen zou openzetten waarmee Chinese inlichtingendiensten en zijn bedrijven zouden kunnen spioneren. Uiteindelijk zouden zij Nederlandse netwerken plat kunnen leggen.

Huawei ontkent de spionage, de Duitse inlichtingendiensten meldden vorige week in de Amerikaanse aanklacht geen bewijs te vinden voor hacks door Huawei. Peking dreigt Europa met tegenmaatregelen als Chinese bedrijven worden geblokkeerd.

Het wetsvoorstel geeft de Nederlandse minister van Economische Zaken de bevoegdheid om een overname of een meerderheidsbelang bij een Nederlands telecombedrijf te verbieden. De minister kan dan verwijzen naar een bedreiging van het publieke belang.

Ook achteraf stoppen

Dat kan in het voorstel ook achteraf, als de minister vindt dat het publiek belang bedreigd worden. Het kabinet vindt dit een goed slot op de deur om de vitale telecommunicatie-infrastructuur in Nederland te beschermen tegen misbruik.

VNO-NCW wijst de Tweede Kamer er op dat Nederland een stabiel hoogwaardig internet heeft opgebouwd, „dat mede is ontwikkeld door buitenlandse bedrijven.”

VNO-NCW noemt het ’bezwaarlijk’ dat de overheid met ’de ruim geformuleerde bevoegdheden’ voor de minister ingrijpt bij bedrijven die overnames doen of aandelenbelangen willen nemen. Die optie in de wet „kan er voor zorgen dat buitenlandse bedrijven investeringen niet doen”, aldus de ondernemingsorganisatie. „Per saldo zal dat uiteindelijk slecht zijn voor de Nederlandse economie.”