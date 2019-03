’Algoritmen maken fouten’

De statistiek discrimineert niet, die zoekt naar een patroon. Ⓒ FOTO 123RF

Amsterdam - Kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmes gaan een steeds grotere rol in de samenleving spelen. Ze bepalen welke route je moet rijden, of je in aanmerking komt voor een lening en welke behandeling een dokter voorschrijft. „Het is belangrijk om je te realiseren welke consequenties de uitkomsten hebben”, zegt Olivier Penel, dataspecialist bij softwareleverancier SAS.