Failliete cryptobeurs FTX wil 1 miljard terug van oud-bestuurders

Volgens FTX hebben verschillende topbestuurders bedrijfsgeld gebruikt om onder meer luxe appartementen, politieke uitgaven, risicovolle beleggingen en andere „hobbyprojecten” mee te financieren. De noodlijdende cryptobeurs profiteerde hier zelf nagenoeg niet van. Ook wisten de bestuurders op het moment van de verduistering al dat het financieel slecht ging met het bedrijf, staat in de aanklacht.

Drie voormalig topfunctionarissen hebben al bekend, onder wie Caroline Ellison. Ze was medetopvrouw van het investeringsfonds dat werd gebruikt om het geld achterover te drukken. Ook is ze de ex van Bankman-Fried. De oprichter van FTX wordt er nu ook van verdacht dat hij de verdachtmakingen over Ellison expres heeft laten toenemen door documenten over haar te lekken naar de pers.

De 31-jarige Bankman-Fried werd afgelopen najaar in de Bahama’s gearresteerd nadat FTX failliet was gegaan. De nieuwe FTX-topman John Ray wil via de rechter het verduisterde geld terugkrijgen voor klanten en investeerders van de cryptobeurs.