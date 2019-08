Vertragingen drukken op omzet Heijmans

Heijmans sloot de meetperiode af met een omzet van 730 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 780 miljoen euro. De nettowinst viel met 15 miljoen euro bijna twee keer hoger uit dan vorig jaar. Heijmans had eind juni nog 2,1 miljard euro aan werk op de plank liggen. Dat was aan het begin van dit jaar 2 miljard euro. Het aantal woningen dat de bouwer verkocht lag met 1061 nagenoeg gelijk aan een jaar eerder.

Heijmans ligt naar eigen zeggen goed op koers om in 2019 een "goed resultaat" neer te zetten. Daarbij houdt de bouwer rekening met een iets lagere omzet en een stijging van het resultaat ten opzichte van 2018.