’Computernobelprijs’ naar grondleggers AI

Dat heeft de Association for Computing Machinery die de prijs ter waarde van $1 miljoen uitreikt, woensdag bekendgemaakt. Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton en Yann LeCun worden daarmee beloond voor hun werk aan de ontwikkeling van technieken die gebruik maken van ’neurale netwerken’. Dat zijn computeralgoritmen die kunnen leren op een manier die losjes gebaseerd is op de werking van het menselijk brein.

Het drietal werkte van 2004 een paar jaar samen aan de Universiteit van Toronto aan technieken die voor een aantal doorbraken zorgden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), nadat de verwachtingen rond neurale netwerken decennialang waren tegengevallen. Dankzij technieken als ’deep learning’ die zij ontwikkelden, zijn computers zijn nu serieus in staat om menselijke spraak en gezichten op foto’s te herkennen of ons te verslaan in ingewikkeldere bordspellen als Go.

Nog steeds invloedrijk

De drie zijn nog steeds invloedrijke wetenschappers op hun vakgebied, met de Engels-Canadese Hinton tegenwoordig werkend voor Google, de Fransman LeCun bij Facebook en de Canadees Bengio met IBM en Microsoft. Volgens de winnaars zijn er nog wel grote doorbraken nodig voordat het computerbrein zich werkelijk zal kunnen meten met dat van de mens.