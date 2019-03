Chipsector drukt op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 25.578 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2803 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt op 7635 punten.

Grote chipbedrijven als Micron Technology, Texas Instruments, Intel, NXP Semiconductors, AMD en Qualcomm zakten tot 3,5 procent. De boodschap van Infineon wakkerde de reeds bestaande zorgen in de sector aan. Zo kwam Micron eerder al met mindere vooruitzichten.

Veiligheidskwesties Boeing

Beleggers in Qualcomm verwerkten verder ook een uitspraak in de aanhoudende patentstrijd met Apple. De Amerikaanse toezichthouder International Trade Commission (ITC) ging vooralsnog niet mee in de eis van Qualcomm om een importban op bepaalde iPhones in te stellen. Apple won 0,9 procent aan beurswaarde.

Southwest Airlines steeg 2 procent, ondanks een neerwaartse bijstelling van de eigen groeiramingen. De problematiek met Boeing 737 MAX 8-toestellen, die vanwege veiligheidskwesties aan de grond moeten blijven, zorgden vooralsnog voor een omzetdaling in het eerste kwartaal van 2019 van 150 miljoen dollar.

Tienjaarsrente gezakt

Tesla (plus 2,3 procent) stond eveneens in de belangstelling. De nieuwe voorzitter van de autobouwer Robyn Denholm verdedigde het omstreden twittergedrag van topman Elon Musk.

Verder droeg de fikse daling van de rente op Amerikaans schuldpapier niet bij aan het sentiment. De tienjaarsrente zakte eind vorige week onder de rente op obligaties van drie maanden. Dit was sinds 2007 niet meer gebeurd. Volgens kenners zou dit kunnen betekenen dat er een recessie aanstaande is.

De euro was 1,1259 dollar waard, tegen 1,1254 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 59,36 dollar. Brent kostte 0,2 procent minder op 67,83 dollar per vat.