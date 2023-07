Zwakte bij verlichting brengt Signify donker kwartaal

Ondanks prijsverhogingen daalde omzet met 10,5% ten opzichte van een jaar geleden tot €1,6 miljard, de marge van de aangepaste bedrijfswinst daalde van 9,5% tot 8,3% en van de winst van €248 miljoen van vorig jaar bleef €45 miljoen over. „In het tweede kwartaal hebben we aanhoudende zwakheid gezien in de markt voor verlichting voor consumenten en zakelijke klanten voor kassen en andere binnenruimtes, en een langzamer dan verwacht herstel op de Chinese markt”, schrijft ceo Eric Rondolat bij de cijfers.

Raming naar beneden

Rondolat was begin mei nog ietwat optimistisch over een mogelijke opleving in de tweede helft van 2023. De topman vertelde in een toelichting nog steeds wel te verwachten dat de markt er aan het eind van het jaar beter uit zal zien, maar wil nu ’liever iets voorzichtiger’ te zijn in de verwachting. Marge van het aangepaste bedrijfsresultaat die hij verwacht is teruggezet van tussen de 10,5% en 11,5% naar 9,5% tot 10,5%. De kasstroom ziet hij wel uitkomen aan de bovenkant van het eerder aangegeven gebied van tussen de 6 en 8% van de omzet.

Met name op de markt voor slimme verlichting voor consumenten, waar Signify de merken Hue en Wiz voert, zorgde gedurende het eerste half jaar van 2023 inflatie ervoor dat klanten minder te besteden hebben en de vraag na twee jaren van groei is ingezakt.

Krimp

De hogere rente en strengere leenvoorwaarden bij banken raakt de zakelijke markt voor de verlichting van binnenruimte. Daardoor wordt minder gebouwd en verbouwd en dat is ook terug te zien in de vraag naar verlichting. Het enige segment dat nog wel goed loopt, is dat van professionele buitenverlichting, waar stimuleringsprojecten van de overheid een steun in de rug zijn.

Rondolat laat weten te zijn begonnen met ’structurele maatregelen’ te hebben genomen om de kostenstructuur aan te passen en de focus scherper op groei te kunnen leggen. „We streven ernaar om de indirecte kosten tussen de 25 en de 29% te houden. Door de daling van de omzet waren we buiten die marge gebied gekomen en daarom nemen we maatregelen. Dat zal ten koste van banen gaan, maar een aantal kunnen we nu niet noemen.” Over de afgelopen 12 maanden is het personeelsbestand bij Signify met ruim tweeduizend personen gekrompen. Het betrof vooral fabriekspersoneel, dat afvloeide van de verminderde vraag.