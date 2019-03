Altice rondt verkoop belang glasvezeldochter af

De transactie werd in november vorig jaar aangekondigd door het in Amsterdam genoteerde Altice. Met de deal moet het glasvezelbedrijf kunnen uitgroeien tot de belangrijkste Franse aanbieder van snelle internetverbindingen via glasvezelkabels naar huishoudens.

Eerder verkocht Altice ook al een belangen in een groot aantal telefoonmasten in Frankrijk en Portugal. Daarmee was ongeveer 2,5 miljard euro gemoeid. Daarmee wil Altice de hoge schuld terugdringen.