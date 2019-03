'May stapt op na goedkeuring brexitdeal'

May zou niet in detail zijn getreden over wanneer ze precies het veld wil ruimen. Ze wekte volgens een deelnemer aan de bijeenkomst de indruk dat haar vertrek ,,redelijk snel'' zou kunnen plaatsvinden.

De geplaagde premier ligt ook binnen haar eigen partij onder vuur om de wijze waarop ze het vertrek van haar land uit de EU aanpakt. Ze bereikte vorig jaar een akkoord met de EU, maar leed zware nederlagen toen ze die deal door het Lagerhuis probeerde te loodsen. May moest de EU uiteindelijk vragen de brexit uit te stellen.