Column: Vijf aandelen die gaan vlammen

Booking

Booking is ’s werelds grootste online travel agency. Het bedrijf verdient aan hotelboekingen en andere boekingen die worden gemaakt via de website. Voor elke boeking ontvangt het bedrijf een commissiepercentage van ongeveer 15%. Het bedrijf heeft een sterke naam en goede website waardoor het klanten weet te behouden en terugkomen. Voor de komende jaren wordt een omzetstijging verwacht van boven de 10% op jaarbasis. Gegeven de huidige waardering, stijgende winsten en sterke positie van Booking verwacht ik dat dit aandeel het goed zal doen de komende 12 maanden.

Baidu

Baidu wordt ook wel de Google van China genoemd. Het bedrijf heeft daar een marktaandeel van 80%. De groeiende Chinese economie en het toenemende internetgebruik de komende jaren spelen het bedrijf in de kaart. Het aandeel is momenteel tegen een gemiddelde waardering te koop maar gegeven de goede vooruitzichten verwacht ik dat het aandeel goed zal presteren de komende 12 maanden.

BlackRock

BlackRock is wereldwijd de grootste vermogensbeheerder. Binnen het marktsegment passief beheer is het met iShares marktleider. Dit is een segment waar het bedrijf nog verder kan groeien en daar is het goed voor gepositioneerd. In obligatie ETF’s heeft BlackRock bijvoorbeeld nog maar 1% van het uitstaande vermogen wereldwijd. De winstmarges en de vooruitzichten van het bedrijf zijn goed. Het huidige dividendrendement bedraagt 3%. Gezien de vooruitzichten en huidige waardering vind ik BlackRock momenteel een interessante belegging.

AB InBev

AB InBev heeft een leidende marktpositie als bierbrouwer. AB InBev brouwt meer bier samen dan de nummers twee, drie en vier samen (Heineken, China Resources Snow Breweries en het Deense Carlsberg). Het heeft een gediversifieerde productportfolio met sterke merken waarbij de verschillende merken grotere marktaandelen hebben dan concurrenten. AB InBev weet de hoogste marges binnen de industrie te realiseren. Het bedrijf wil de komende jaren de schulden afbouwen wat ik als positief zie. Gegeven de huidige waardering en het groeiperspectief in opkomende landen vind ik AB InBev momenteel een aantrekkelijk aandeel.

Renault

Het aandeel Renault ligt de afgelopen maanden onder druk als gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China en het vertrek van topman Carlos Ghosn. Het aandeel is momenteel laag gewaardeerd wat het een interessante belegging maakt ondanks bovengenoemde zaken.

Renault heeft een aandeel van 43% in Nissan en 1,5% in Daimler. Samen met de cashpositie is dit meer waard dan de huidige marktkapitalisatie van Renault. Hier bovenop komt nog de autobusiness van Renault zelf (productie: ~3,5 miljoen auto’s per jaar) en de financieringstak van dochter RCI Banqu (leases).

Renault handelt nu op 50% van de boekwaarde wat mijns inziens een zeer aantrekkelijke waardering is. Het bedrijf heeft een netto cash positie (meer cash dan schulden) en genereert jaarlijks een vrije cashflow van €3 miljard. Gegeven deze cijfers vind ik Renault momenteel zeer aantrekkelijk gewaardeerd.

Bekijk ook: Renault en Nissan willen Volkswagen voorbij gaan

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland door Abn Amro.