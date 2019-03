’Ook schillen kunnen in de pan’

Réka Gugán laat zien hoe je op een simpele en gezonde manier een maaltijd kunt bereiden. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Een circulaire samenleving waarin alle grondstoffen worden hergebruikt en afval niet bestaat, lijkt een utopie. Onderneemster Réka Gugán wijst er met haar bedrijf Piece of Plate op dat iedereen de principes van circulariteit kan toepassen in zijn of haar eigen keuken.