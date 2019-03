Chipsector onder druk op rood Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met rode cijfers gesloten. De chipsector op Wall Street kwam onder druk te staan door een winst- en omzetwaarschuwing van de Duitse chipreus Infineon, die met een beschuldigende vinger onder meer wees naar de zwakkere vraag uit China. Ook de brexitperikelen en zorgen over de afzwakking van de wereldeconomie bleven boven de markt hangen.