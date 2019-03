’Bloedarmoede op de beurs’

Frederik (r.) en Hein van Beuningen zijn een begrip in de Nederlandse beleggingswereld. Ⓒ Aldo ALLESSIE

Neef Hein van Beuningen (49) trad in 2015 toe tot de directie van Teslin, één van de laatste actieve Nederlandse small- en midkap-beleggers. Oom Frederik (70) zwaaide in januari af. Een gesprek met twee eigenzinnige en betrokken aandeelhouders over het verdwijnen van particuliere beleggers, beursgenoteerde bedrijven en analisten.