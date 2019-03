Geen meerderheid voor alternatieve brexitopties

De uitkomst van de 'indicatieve' stemming was niet bindend. Het gaf het verdeelde Lagerhuis de kans om te laten zien welke brexituitkomst wel op steun zou kunnen rekenen. Lagerhuisleden stemden echter tegen alle opties, waaronder een brexit zonder deal en nauwere banden met de EU dan de regering wil.

De politici krijgen komende maandag naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over alternatieve brexituitkomsten. Premier Theresa May probeert ondertussen haar eigen brexitdeal te redden. De conservatieve leider is bereid voortijdig op te stappen om de overeenkomst door het Lagerhuis te krijgen. Dat heeft de deal al twee keer afgewezen.

Kibbelen

Veel Britse burgers zijn de aanhoudende politieke impasse over de brexit beu. Ook woensdag verzamelden zich weer pro- en antibrexitbetogers bij het parlementsgebouw in Londen. Beide kampen hebben iets gemeen: weinig vertrouwen in het vermogen van de Lagerhuisleden een uitweg te vinden uit de politieke crisis.

,,Als ze onderling blijven kibbelen, komen we nergens'', klaagde de gepensioneerde militair George Cowie. De gepensioneerde docent Ruth Fryer, die een badge droeg met het opschrift ,,We Still Love EU'', reageerde ook wanhopig. ,,Ik hoop vooral dat de parlementariërs doen waar ze voor betaald krijgen en dat is het landsbelang vooropstellen'', zei Fryer. Ze wil dat de politici de brexit helemaal afblazen.