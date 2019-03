'Victory & Dreams wil naar de beurs'

Hes bouwt uit de restanten van de failliete modeketens als Witteveen, Charles Vögele en Men at Work een nieuw mode-imperium, met ruim 300 winkels. Vorige week kocht hij het Duitse Bonita. De winkels worden vrijwel allemaal ondergebracht in het shop-in-shop concept Miller&Monroe, dat zich met eigen merken en productie richt op 50 plus. Naast deze zaak exploiteert Victory & Dreams ook 54 winkels van Witteveen en 750 van Bonita.

Maar Hes zegt tegen de krant dat er door een 'valse bankgarantie' van de verkoper van Vögele in Duitsland, onrechtmatige overboekingen en ’verkeerde’ berichtgeving in de media, zand in de raderen van het moederbedrijf gekomen. „Volkomen ten onrechte ben ik in het nauw gedreven. Veel leveranciers denken dat we ook in Nederland failliet gaan, terwijl alleen ons bedrijf in Duitsland door de gevolgen van een faillissement van de verkoper van Vögele uitstel van betaling heeft gekregen”, aldus Hes