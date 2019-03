Minder verlies voor Probiodrug

Probiodrug sloot het jaar af met een tekort van 7,7 miljoen euro. Een jaar eerder was dit ruim 8 miljoen euro. Daarbij moet worden aangetekend dat een belastingvoordeel zorgde voor 1,1 miljoen euro aan extra inkomsten in 2017. De kaspositie was eind december 3,8 miljoen euro. De financiële middelen zijn naar eigen inschatting genoeg om het tot het einde van het derde kwartaal van 2019 uit te zingen.

De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling van de onderneming, die werkt aan geneesmiddelen tegen alzheimer, liepen vorig jaar terug. Hiervoor trok het bedrijf 4,8 miljoen euro voor uit, tegen bijna 7,5 miljoen euro een jaar eerder. De algemene en administratieve kosten liepen echter wat op tot 2,9 miljoen euro, van 2,5 miljoen euro.

Probiodrug maakte verder bekend dat een fase 2b kernprogramma van een studie naar de veiligheid, tolerantie en werkzaamheid van de glutaminylcyclase-remmer PQ912 bij de ziekte van Alzheimer in voorbereiding is.