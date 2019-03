Arcadis neemt meerderheidsbelang in EAMS Group

Volgens een woordvoerder van Arcadis kan het ,,zeker de bedoeling zijn'' om het belang in EAMS de toekomst verder op te voeren. Er worden geen financiële details van de deal naar buiten gebracht.

EAMS heeft een hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en telt ongeveer zeventig medewerkers. Met de data-analyse van het bedrijf moet het mogelijk zijn om allerlei zaken op het vlak van bijvoorbeeld veiligheidsmanagement en industriële oplossingen te optimaliseren. De onderneming is opgericht in 2006 en heeft projecten over de hele wereld. Klanten zijn onder meer afkomstig uit de spoor- en luchtvaartsector.