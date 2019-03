'ECB doet voorlopig niets voor banken'

Praet is daarmee wat beslister dan ECB-voorzitter Mario Draghi die deze week zei dat centrale bank bijwerkingen van de negatieve rente voor banken wil tegengaan. Volgens Praet, die eind mei vertrekt bij de ECB, is het debat over de bijwerkingen weer naar de voorgrond gekomen nu er zicht is op een langere periode van negatieve rente. ,,Het is iets dat we serieus moeten analyseren. Er wordt op stafniveau aan gewerkt.''

Praet ziet het zogeheten 'tiering', waarbij banken voor het merendeel van hun bij de centrale bank gestalde tegoeden geen negatieve rente hoeven te betalen, als een manier om de bijwerkingen voor banken te verminderen. Ook lange bankleningen tegen gunstige tarieven, bieden mogelijkheden. Daarbij verwijst de Belg naar het onlangs aangekondigde nieuwe programma voor goedkope bankleningen. ,,Je kan altijd de voorwaarden aanpassen tijdens de looptijd van het programma.''