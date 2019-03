Wederom jaarverlies voor kaartenmaker AND

Onder de streep resteerde een verlies van 1,6 miljoen euro. Dat resultaat is inclusief een bijzondere waardevermindering van 1,5 miljoen euro op de vooruitzichten voor de kaartendatabase. Een jaar eerder stond er nog een verlies van 1,9 miljoen euro in de boeken. De omzet van AND zakte van 1,4 miljoen naar 1 miljoen euro.

Topman Thierry Jaccoud spreekt van een ,,transformerend jaar'' voor AND. Maar hij blijft optimistisch over de mogelijkheden tot verbetering. ,,Zeer nauwkeurige, rijke kaarten zijn niet alleen nodig voor autonome auto's, maar ook voor slimme steden, Internet of Things-technologie en nieuwe GIS-toepassingen. Ons doel is om onze rol in deze nieuwe kaartenwereld te blijven versterken door te investeren in geavanceerde technologie.''

AND stelt voor geen dividend uit te keren over boekjaar 2018. Een verwachting voor 2019 wordt niet gegeven.