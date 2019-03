'Damrak begint licht hoger'

Een stemming in het Britse Lagerhuis over acht brexit-scenario's heeft niet geleid tot meer duidelijkheid. Geen enkele optie kon rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid. De Britse premier Theresa May liet weten bereid te zijn vroegtijdig op te stappen om haar brexitdeal door het Lagerhuis te krijgen. De belangrijke gedoogpartner van May in het Lagerhuis, de Noord-Ierse DUP, is echter niet van plan haar brexitdeal te steunen.

ABN AMRO kondigde aan een belang van 75 procent van hypotheekadministrateur Stater te verkopen aan IT-concern Infosys. Een verkoopsom werd niet gemeld. Arcadis liet weten een meerderheidsbelang van ongeveer 51 procent te nemen in data-analysebedrijf EAMS Group. Daarmee zet het advies- en ingenieursbureau na de overname van het Britse software- en analysebedrijf Seams in januari weer een stap op het gebied van innovatie en digitale strategie.

Alzheimer

Biotechnologiebedrijf Probiodrug kwam met cijfers. Het Duitse bedrijf dat een notering heeft op de beurs in Amsterdam haalde in 2018 nog geen omzet en leed minder verlies. Probiodrug maakte verder bekend dat een nieuwe fase van een studie van een remmer bij de ziekte van Alzheimer in voorbereiding is.

Ook AND en DPA openden de boeken. Kaartenmaker AND zag de omzet afgelopen jaar dalen en leed opnieuw verlies. Detacheerder DPA wist de omzet en winst in 2018 op te voeren en is ,,optimistisch over de resultaten'' voor dit jaar.

Failliete modeketens

Op het gebied van beursintroducties meldde De Telegraaf dat modebedrijf Victory & Dreams mogelijk geheel of gedeeltelijk naar de beurs gaat. Volgens eigenaar Lex Hes verstrekken banken nauwelijks nog een lening en lijkt dit de manier om geld op te halen voor investeringen. Hes bouwt uit de restanten van de failliete modeketens als Witteveen, Charles Vögele en Men at Work een nieuw mode-imperium, met ruim 300 winkels.

In Frankfurt staat Bayer in de schijnwerpers. Het Duitse chemieconcern moet wederom diep in de buidel tasten in een Amerikaanse zaak over de onkruidverdelger Roundup. Een jury in San Francisco bepaalde dat een man die zegt dat hij kanker heeft opgelopen door Roundup een vergoeding van 80,3 miljoen dollar (71,4 miljoen euro) moet krijgen.

De euro bleef onveranderd op 1,1254 dollar. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 59,18 dollar. Brent kostte 0,3 procent minder op 67,65 dollar per vat.